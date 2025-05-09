السبت 10 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني الاتحادي» يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني

طارق الطاير ورئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية (وام)
10 مايو 2025 01:23

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
باكستان والهند تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات جديدة
الإمارات تجدد دعوتها لحماية المدنيين في السودان

استقبل الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، أمس، معالي سيد يوسف رضا جيلاني، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية والبرلمانية بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، محمد عيسى الكشف، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الباكستانية، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، نائب رئيس اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء لجنة الصداقة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
رئيس «الشيوخ الباكستاني
باكستان
التعاون البرلماني
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
قرويون هنود ينتظرون إخلاءهم في أعقاب قصف مدفعي قرب سريناغار (أ ف ب)
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات جديدة
10 مايو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري بمنطقة بيت لاهيا (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: آلية جديدة لتوزيع المساعدات في غزة عبر «شركات خاصة»
10 مايو 2025
عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملات «حوثية» ممنهجة للزج بالشباب في جبهات القتال
10 مايو 2025
البابا ليو الرابع عشر خلال القداس
الأخبار العالمية
البابا ليو الرابع عشر يرأس أول قداس له في الفاتيكان
10 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©