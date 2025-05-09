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قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على المبادرات التطويرية الداعمة لأمن الطرق

أحمد المهيري يتوسط الحضور في صورة جماعية (من المصدر)
10 مايو 2025 01:23

أبوظبي (وام) 

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اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، خلال زيارته لإدارة المرور والدوريات الأمنية في المناطق الخارجية، على المبادرات التطويرية والمؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية التي تدعم أولوية أمن الطرق.
وناقش معاليه مع الضباط جهودهم الريادية لتعزيز السلامة المرورية، ووجه بتحقيق التكامل مع خطط العمل لمبادرات ومشاريع تطوير الدوريات وسرعة الاستجابة للبلاغات ومواصلة تنفيذ حملات التوعية الميدانية لكافة فئات المجتمع، خصوصاً الشباب، وذلك تعزيزاً لثقافة الالتزام بقانون وأنظمة وقواعد المرور.
ورافق معاليه، خلال الزيارة، العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد ناصر سليمان المسكري، نائب مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، والعميد سيف حمد الزعابي، النائب لشؤون الدوريات الأمنية في المديرية.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
الإمارات
أحمد المهيري
مديرية المرور والدوريات
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