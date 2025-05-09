«الشُعبة البرلمانية» تشارك بمؤتمر «التعاون الإسلامي» في إندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك وفد مجموعة الشُعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي، في أعمال الدورة الـ 19، لمؤتمر الاتحاد، التي يستضيفها مجلس النواب الإندونيسي في العاصمة جاكرتا، خلال الفترة من 12 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار: «اليوبيل الفضي للاتحاد الإسلامي: الحوكمة السليمة والمؤسسات القوية كركيزة للمرونة».

ويضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويته، كلاً من: وليد علي المنصوري، نائب رئيس المجموعة، وحميد أحمد الطاير، وسمية عبدالله السويدي، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس. ويشارك الوفد على هامش أعمال المؤتمر، في الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية، وفي الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية.

وسيتم انتخاب أعضاء هيئة المكتب الذي يضم نائبي الرئيس من المجموعتين العربية والآسيوية، واعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل هذه الدورة، والاطلاع على تقرير الأمين العام، وإلقاء كلمات رؤساء البرلمانات، ورؤساء الوفود المشاركة، واعتماد تقرير الدورة الـ 26 للجنة العامة للاتحاد، وتقارير اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد.