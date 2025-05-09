السبت 10 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة تحتفل بـ«يوم أوروبا»

لانا نسيبة خلال الاحتفال بيوم أوروبا (وام)
10 مايو 2025 01:23

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: رفض أي محاولة لتغييرات ديموغرافية أو إقليمية في غزة
الإمارات تجدد دعوتها لحماية المدنيين في السودان

حضرت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته لوسي بيرجير، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بمناسبة «يوم أوروبا».
كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق بارك حياة السعديات، عمر النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.
وأشادت لوسي بيرجير بالعلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، والتي يتم العمل على تعزيزها وتقويتها في شتى المجالات، مؤكدة أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي في المنطقة. تخلل الحفل تكريم مجموعة من طلاب الجامعات الفائزين في مسابقة المقالات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات، وهي مبادرة أطلقها وفد الاتحاد الأوروبي؛ بهدف استطلاع رؤى الشباب الإماراتي للمستقبل.
يذكر أن «يوم أوروبا» الذي يحتفل به في التاسع من مايو من كل عام هو العيد الوطني للاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي
لانا نسيبة
يوم أوروبا
أوروبا
الإمارات
وزارة الخارجية
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
قرويون هنود ينتظرون إخلاءهم في أعقاب قصف مدفعي قرب سريناغار (أ ف ب)
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان الاتهامات بشأن هجمات جديدة
10 مايو 2025
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام من مطبخ خيري بمنطقة بيت لاهيا (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: آلية جديدة لتوزيع المساعدات في غزة عبر «شركات خاصة»
10 مايو 2025
عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حملات «حوثية» ممنهجة للزج بالشباب في جبهات القتال
10 مايو 2025
البابا ليو الرابع عشر خلال القداس
الأخبار العالمية
البابا ليو الرابع عشر يرأس أول قداس له في الفاتيكان
10 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©