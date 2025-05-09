بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة تحتفل بـ«يوم أوروبا»

أبوظبي (وام)

حضرت معالي لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامته لوسي بيرجير، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بمناسبة «يوم أوروبا».

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق بارك حياة السعديات، عمر النيادي، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة.

وأشادت لوسي بيرجير بالعلاقات القوية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، والتي يتم العمل على تعزيزها وتقويتها في شتى المجالات، مؤكدة أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول للاتحاد الأوروبي في المنطقة. تخلل الحفل تكريم مجموعة من طلاب الجامعات الفائزين في مسابقة المقالات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات، وهي مبادرة أطلقها وفد الاتحاد الأوروبي؛ بهدف استطلاع رؤى الشباب الإماراتي للمستقبل.

يذكر أن «يوم أوروبا» الذي يحتفل به في التاسع من مايو من كل عام هو العيد الوطني للاتحاد الأوروبي.