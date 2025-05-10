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الاتحاد للطيران تُلغي جميع رحلاتها من وإلى باكستان اليوم

الاتحاد للطيران تُلغي جميع رحلاتها من وإلى الباكستان لليوم الموافق 10 مايو
10 مايو 2025 11:48

نظرا لاستمرار إغلاق المجال الجوي الباكستاني، أعلنت الاتحاد للطيران عن إلغاء جميع رحلاتها من وإلى باكستان لليوم 10 مايو، كما يلي:
•    EY300 و EY301 بين أبوظبي الدولي وإسلام أباد
•    EY294 و EY295   بين أبوظبي وكاراتشي
•    EY288 وEY289 بين أبوظبي ولاهور
•    EY296 وEY297 بين أبوظبي وكاراتشي
•    EY302 وEY303 بين أبوظبي وإسلام أباد
•    EY284 وEY285 بين أبوظبي ولاهور
ولن يسمح للمسافرين في رحلات عبور في أبوظبي على الرحلات الملغاة بالسفر من مطار المغادرة، إلا في حال تولوا ترتيبات سفرهم بنفسهم من أبوظبي. 
وتعمل فرقنا حاليا على مساعدة المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء على تعديل خطط سفرهم، ويمكنهم التواصل معنا على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم: +971 600 555 666  (الإمارات)، أو زيارة موقع الشركة etihad.com، أو عبر تطبيق الهاتف المتحرك.
وأكدت طيران الاتحاد أنها تراقب الوضع في المنطقة باستمرار، وستبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات.
وأضافت:«يُنصح المسافرون بالتأكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة صفحة إدارة حجزك للاطلاع على المستجدات».
واختتمت : «تحتل سلامة ضيوفنا وطواقمنا الجوية قمة أولوياتنا ونأسف عن أي إزعاج قد يطرأ جراء هذا الإلغاء».

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