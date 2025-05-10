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علوم الدار

"الفارس الشهم 3" تنفذ مرحلة رابعة من مشروع صيانة الآبار المركزية في قطاع غزة

عملية الفارس الشهم 3
10 مايو 2025 19:46

أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" المرحلة الرابعة من مشروع توفير المياه لسكان قطاع غزة، من خلال دعم مشروع صيانة الآبار المركزية في نطاق بلديات القطاع، بالتعاون مع مصلحة مياه بلديات الساحل، بهدف تعزيز قدرة البلديات على إيصال المياه للمواطنين الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
يشمل هذا المشروع، إصلاح حوالي 28 بئرا معطلة في مختلف محافظات قطاع غزة، ليتم تغطية حوالي 700 ألف نسمة في القطاع، للتخفيف من واقعهم الصعب.
وثمن شريف النيرب المدير الإعلامي لعملية "الفارس الشهم 3" في قطاع غزة، جهود مؤسسات الإمارات الإنسانية والجمعيات الخيرية كافة في الدولة، التي لم تتوان لحظة في دعم كافة القطاعات في غزة، ومنها الداعمة لهذا المشروع جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي وجمعية دار البر.
وأوضح محمد اربيع نائب رئيس لجنة الإسناد في عملية الفارس الشهم، أن مشروع صيانة الآبار هو الرابع بعد أن سبقته ثلاثة مشاريع منها مشروع توزيع صهاريج مياه توصل المياه لآلاف المواطنين يومياً، ومشروع حفر الآبار البدائية "النزاز" التي تغطي السواحل الجنوبية، والثالثة التي تتمثل بحفر آبار الغاطس لتسهيل حصول المواطنين على المياه في ظل المعاناة اليومية.
وأكد عمر شتات نائب مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل للشؤون الفنية في القطاع أن عملية "الفارس الشهم 3" شكلت رافعة رئيسية وحالة إغاثية خاصة من أجل التخفيف على سكان قطاع غزة، عبر مشاريع واسعة والتي أبرزها اليوم المرحلة الرابعة من مشروع صيانة الآبار المركزية في نطاق بلديات القطاع.
تسعى عملية "الفارس الشهم 3" للتخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة، عبر مشاريعها الإنسانية المتواصلة في مختلف محافظات قطاع غزة، والتي تهدف لتذليل العقبات أمام المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية والحيوية.

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قطاع غزة
الآبار
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