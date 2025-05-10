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علوم الدار

7 ضوابط للانتقال بين المدارس لطلبة «برنامج دبي للمتميزين»

السماح للطلبة والطالبات بالانتقال إلى مدرسة أخرى مرة واحدة فقط (الاتحاد)
11 مايو 2025 01:23

دينا جوني (دبي)  

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أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي إمكانية انتقال الطلبة المسجلين في برنامج «دبي للطلبة المتميزين» إلى مدارس أخرى، وفق ضوابط محددة تضمن استمرارية جودة التعليم واستقرار الطلبة في البرنامج. 
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز المرونة، ضمن إطار الحوكمة الأكاديمية للبرنامج، وتلبية احتياجات الطلبة وأولياء الأمور من دون الإخلال بجودة التجربة التعليمية.
بحسب الهيئة، يُسمح للطالب بالانتقال إلى مدرسة أخرى مرة واحدة فقط خلال فترة التحاقه بالبرنامج، بشرط إكماله سنة دراسية كاملة على الأقل في مدرسته الحالية، كما يجب أن تكون المدرسة الجديدة ضمن قائمة المدارس المشاركة في برنامج دبي للطلبة المتميزين، مع التأكيد على أن الانتقال لا يمكن أن يتم خلال العام الدراسي.
ومن ضمن الشروط الأخرى، يجب أن يحصل الطالب على تقييم «يحقق التوقعات» على الأقل في آخر تقييم أكاديمي له، بالإضافة إلى توفر مقعد شاغر مخصص للبرنامج في المدرسة التي يرغب بالانتقال إليها. كما تخضع عملية الانتقال لشروط وأحكام القبول والتسجيل المعتمدة في المدارس الخاصة بإمارة دبي، والصادرة عن الهيئة، إضافة إلى اجتياز الطالب متطلبات القبول في المدرسة الجديدة.
ويتعين على أولياء الأمور تقديم طلب الانتقال، خلال العام الدراسي الحالي، باستخدام النموذج المخصص، مع شرح الأسباب الداعية للانتقال، وإرساله عبر البريد الإلكتروني الرسمي للبرنامج DDSP@khda.gov.ae. وفي حال الموافقة على الطلب، يتم تنفيذ عملية الانتقال في العام الدراسي التالي.
وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية قد فتحت باب التسجيل في الموسم الثاني من برنامج دبي للطلبة المتميزين للعام الدراسي المقبل (2025- 2026)، حيث توفّر 28 مدرسة خاصة 415 مقعداً دراسياً للطلبة الإماراتيين المتفوقين بالصفوف من الأول إلى العاشر، أو ما يعادلهما في المناهج التعليمية الأخرى بمنح دراسية تغطي 50% من الرسوم الدراسية. 
ويوفر برنامج دبي للطلبة المتميزين خيارات تعليمية متنوعة للعائلات الإماراتية على مستوى المنهاج التعليمي، والموقع الجغرافي، والرسوم الدراسية، حيث تضم قائمة المدارس المشاركة في النسخة الثانية من البرنامج للعام الدراسي المقبل 6 مدارس خاصة ضمن فئة «متميز»، و14 مدرسة في فئة «جيد جداً»، و8 مدارس في فئة «جيد». وتطبق هذه المدارس مناهج تعليمية متنوعة بين المنهاج البريطاني، والمنهاج الأميركي، ومنهاج البكالوريا الدولية؛ بالإضافة إلى المنهاج البريطاني/ بكالوريا دولية، والمنهاج الأميركي/ بكالوريا دولية، ما يضمن للطلبة الإماراتيين الوصول إلى خيارات تعليمية تتماشى مع تطلعاتهم وأهدافهم المستقبلية.
ويعدّ برنامج دبي للطلبة المتميزين أحد أبرز المبادرات التعليمية التي أطلقتها حكومة دبي لدعم الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة المتميزة، ويهدف إلى تمكينهم أكاديمياً، وتنمية قدراتهم القيادية، بما يواكب تطلعات الإمارة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

هيئة المعرفة والتنمية البشرية
دبي
المدارس الخاصة
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