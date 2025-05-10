«البلديات والنقل»: 226 حديقة دامجة لأصحاب الهمم في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت دائرة البلديات والنقل أنها، من خلال مبادرة الوصول الشامل لتمكين أصحاب الهمم، نجحت في تهيئة 1.949 مبنى، وإنشاء 226 حديقة دامجة، وتجهيز 92 % من وسائل النقل العام لتسهيل الوصول لأصحاب الهمم. وفي إطار تطوير البيئة المبنية لتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم للمرافق والمباني والأماكن العامة والمجتمعات، نفذت دائرة البلديات والنقل مبادرة «الوصول الشامل للمباني والمرافق ووسائل النقل لأصحاب الهمم»، وقد تضمنت تحديث المعايير والأدلة المحلية للبيئة المبنية من مبانٍ وأماكن عامة ومجتمعات، بما يتوافق مع معايير سهولة الوصول العالمية.

طورت دائرة البلديات والنقل نظاماً سهلاً لتقييم الوصول الشامل للمجتمعات والمباني والأماكن العامة وتصنيفها، بناء على أفضل المعايير العالمية لإمكانية الوصول، وأطلقت منصة «بي آي إم إيه آي» التي تتضمن مراجعة المخططات المعمارية والتقديمات، وطورت مساعداً افتراضياً للاستفسارات الخاصة بالمعايير والاشتراطات متضمنة معايير سهولة الوصول.

ونفذت دائرة البلديات والنقل مشاريع مسرّعة لتحويل إمارة أبوظبي إلى مدينة مهيأة وسهلة الوصول لأصحاب الهمم، تنفيذاً والتزاماً بأهداف استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، وشمل توفير 21 من سيارات الأجرة و727 من باصات النقل العام المهيّأة لأصحاب الهمم، وتطوير 580 محطة انتظار باصات مهيأة أيضاً، إضافة إلى تطوير 5 شواطئ دامجة لهم بالتعاون مع هيئة الطفولة المبكرة ومؤسسة زايد العليا. كما تم تركيب 6 مصاعد بحرية كذلك لتمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى الشاطئ والبحر.

ومع إعلان عام 2025 «عام المجتمع»، أكدت الدائرة أنها ستعمل جاهدة على تعزيز الروابط المجتمعية بين أفراده، واضعة نصب أعينها أهمية تحسين جودة الحياة للجميع، ساعية إلى تحقيق ذلك من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة، وتقديم خدمات ذكية، وإطلاق مبادرات مبتكرة تضمن الرفاهية والسعادة.

ومن الخدمات التي توفرها إمارة أبوظبي لأصحاب الهمم، مجانية وسائل النقل العامة المختلفة أو إتاحتها بأسعار رمزية ومدعومة. كما تراعي أيضاً احتياجات أصحاب الهمم في المرافق العامة، حيث أصبحت مواقف السيارات وأرصفة الشوارع والممرات وجسور وأنفاق عبور المشاة ومداخل المباني وغيرها سهلة الاستخدام بشكل أكبر من قبل أصحاب الهمم. وتتميز سيارات الأجرة الحديثة في إمارة أبوظبي بتصميم خاص وتقنية مطورة لمداخل مانعة للانزلاق، مما يسهل عملية صعود ونزول الركاب من أصحاب الهمم. ويمكنهم التنقل اللامحدود في حافلات مدينة أبوظبي وضواحيها مجاناً باستعمال بطاقة حافلات الذكية.

وتوفر إمارة أبوظبي لأصحاب الهمم تصاريح للوقوف في مواقف مخصصة لهم ضمن المواقف العامة، كما يُعفى حاملو تصاريح أصحاب الهمم من دفع رسوم مواقف السيارات ضمن نظام «مواقف». ويؤدي الوقوف غير القانوني في المواقف المخصصة لمركبات أصحاب الهمم إلى دفع غرامة مقدارها 1,000 درهم.

نسب محددة

يقوم مركز بلدية المدينة حالياً بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بدراسة المرحلة المقبلة من المبادرة، والعمل على توفير عدد أكبر من المواقف المخصصة لأصحاب الهمم في عدد من المرافق، والمنشآت الخدمية الأخرى، مثل: المؤسسات الحكومية، والمؤسسات الخدمية الخاصة، والعمل على توفير نسب محددة من المواقف مقارنة بالعدد الإجمالي من المواقف المتاحة في القطاعات.

481 موقفاً جديداً

امتثالاً وتجسيداً للسياسة الحكيمة والرعاية الكبيرة التي توليها الحكومة الرشيدة لكل شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم أصحاب الهمم، أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بمركز بلدية المدينة، مع نهاية العام الماضي، مشروعاً استهدف إنشاء 481 موقفاً جديداً للمركبات مخصصاً لخدمة أصحاب الهمم، منتشرة في جميع أنحاء جزيرة أبوظبي.

وتوزعت خريطة المواقف الجديدة على مساحة كبيرة لتغطي أغلب المناطق، وخصوصاً بجوار المساجد، والحدائق، والمدارس، وغيرها من المرافق التي يرتادها أصحاب الهمم. وقد حرصت البلدية على تخصيص وتأهيل هذه المواقف بجميع التجهيزات اللازمة لاستيعاب مركبات أصحاب الهمم، كما قامت البلدية أيضاً بصيانة، ونقل ومراجعة المواصفات القياسية للمواقف القديمة المخصصة لأصحاب الهمم، وتهيئتها لاستقبال مركبات هذه الفئة المهمة من المجتمع.

الكراسي الكهربائية

عمل مركز بلدية المدينة ضمن أعمال المبادرة بالتنسيق مع بعض الحدائق الرئيسية، على توفير كراسي مخصصة لأصحاب الهمم، بحيث يكون بإمكانهم طلب استخدامها من موقف المركبة عبر الاتصال بالأرقام المخصصة، والموضحة في مواقف هذه الحدائق، حيث عملت البلدية على توفير مناطق مخصصة لشحن الكراسي الكهربائية بالطاقة في هذه الحدائق.