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وزير الإعلام الكويتي يستقبل عبدالله آل حامد

عبدالرحمن المطيري لدى استقباله عبدالله آل حامد بحضور مطر النيادي (وام)
11 مايو 2025 01:22

الكويت (وام)

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استقبل معالي عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، لدى وصوله إلى الكويت للمشاركة في الملتقى الإعلامي العربي، الذي انطلقت فعالياته أمس، وفي الاجتماع الـ28 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وينعقد اليوم.
وأكد معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك إمكانات إعلامية بشرية وتكنولوجية كبيرة جاءت ثماراً للعمل والتخطيط الجادين.
 وقال معاليه : إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون الإعلامي المستمر والبنّاء بين البلدين الشقيقين وكافة دول المجلس، والذي يشكل نموذجاً يحتذى به في العمل الإعلامي العربي المشترك، مشيداً بما تشهده الساحة الإعلامية الإماراتية من تطور نوعي ورؤية استراتيجية تستند إلى المهنية والابتكار. 
وأضاف: «يشرفنا أن نرحب بدولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف في الملتقى الإعلامي العربي، وهو اختيار مستحق يعكس المكانة البارزة لدولة الإمارات في خريطة الإعلام العربي والدور المؤثر الذي تقوم به مؤسساتها الإعلامية في دعم الحوار الثقافي والفكري وتطوير المحتوى الإعلامي الهادف».
تعزيز التنسيق
وقال، إن اجتماعات وزراء الإعلام الخليجيين تسهم في تعزيز أطر التنسيق الإعلامي الخليجي المشترك، ودفع مسيرة العمل الإعلامي نحو مزيد من التكامل والتعاون، بما يخدم قضايا المنطقة وتطلعات شعوبها. وأكد معالي عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي، حرص دولة الكويت على مواصلة تعزيز الشراكة الإعلامية مع دولة الإمارات، انطلاقاً من إيمان راسخ بأهمية الإعلام في بناء الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم الخليجية والعربية المشتركة.

المكتب الوطني للإعلام
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