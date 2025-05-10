افتتاح معهد برجيل للأورام في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، معهد برجيل للأورام، في مستشفى برجيل التخصصي بالشارقة. استهل الافتتاح بفقرة السلام الوطني ألقى بعدها البروفيسور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام ورئيس جمعية الإمارات للأورام، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي على تشريفه الحفل.

من جانبه تناول الدكتور مهدى عفريت، اختصاصي طب الأورام، أهم ما يتميز به المعهد حيث يقدم إلى جانب العلاج، خدمات متنوعة في مجال التثقيف الصحي والفحص السريري والمبكر.

وشاهد رئيس مكتب سمو الحاكم والحضور، عرضاً مرئياً تحدث فيه عدد من الأطباء وبقية الفريق الطبي والصحي عما يقدمه المعهد من رعاية تشمل التشخيص الدقيق والعناية بالتغذية وكافة ما يحتاجه المريض مع أعلى درجات الخصوصية.

وتسلم الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي هدية تذكارية وهي عبارة عن مرجع رئيسي من تأليف البروفيسور حميد الشامسي عن الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقب قصّ الشريط التقليدي، تجوّل رئيس مكتب سمو الحاكم في المعهد، وتعرّف على ما يضمه من مرافق متعددة.