نورة السويدي: وسام الجمهورية التركية لـ«أم الإمارات» تتويج لمسيرة عطاء استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

أعربت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، عن خالص اعتزازها وفخرها بمناسبة منح رئيس الجمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وسام الجمهورية، تقديراً لجهود سموها الرائدة في دعم قضايا المرأة والأسرة والطفولة، ودورها الإنساني والمجتمعي البارز على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت سعادتها: «إن منح سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) وسام الجمهورية التركية هو تكريم عالمي يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها سموها بفضل جهودها ومسيرة عطائها الاستثنائية في تعزيز دور المرأة في المجتمع وإنجازاتها المتواصلة في تمكين الإنسان والنهوض بالمجتمعات، وترسيخ قيم العطاء محلياً ودولياً. وهذا الوسام يعد تكريماً لكل امرأة إماراتية تساهم في بناء وطنها وتشارك بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة».

وتابعت: «يعكس هذا التكريم عمق العلاقات المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، ويؤكد على الدور القيادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في تعزيز التعاون الدولي في مجالات المرأة والأسرة والطفولة. ونحن في الاتحاد النسائي العام نعتز بهذا التكريم، ونتطلع إلى مواصلة العمل تحت قيادة سموها لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية على المستويين المحلي والدولي».