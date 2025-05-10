نهيان بن مبارك يحضر أفراح الخييلي والحميري في العين

العين (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد جوعان عويضه الخييلي، بمناسبة زفاف نجلهم «عبيد» إلى كريمة المرحوم ضاحي سلطان بن معصم الحميري. وأقيم الحفل في مجلس مريفيعة بالعين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة. وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

من جانبهم، عبر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.