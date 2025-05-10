مجمع الشيخ زايد في إسطنبول صرح إماراتي لرعاية الطفولة

علما دولة الإمارات والجمهوریة التركیة، يتصدران واجهة مجمع الشيخ زايد لرعاية الأطفال في إسطنبول، بمناسبة زيارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، إلى المجمع الذي يوفر منذ افتتاحه عام 1990، بیئة آمنة وحاضنة للأطفال ممن هم في حاجة للرعایة، لا تقتصر على إیوائهم فحسب، بل تنشئتهم تنشئة سليمة تجعلهم قادرين على بناء مستقبلهم، وذلك من خلال تقدیم خدمات متنوعة تشمل التعلیم، والرعایة الصحیة، والدعم النفسي والمعنوي.