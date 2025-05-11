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علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماعات وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون في الكويت

الإمارات تشارك في اجتماعات وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون في الكويت
11 مايو 2025 15:42

ترأس محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات أصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت اليوم في دولة الكويت. 

 

حضر الاجتماع محمد الظهوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الإعلامية في المكتب الوطني للإعلام وميثا السويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام. 

 

وأعرب سعادته في كلمته خلال الاجتماع عن شكره وتقديره لدولة الكويت الشقيقة على حُسن الاستقبال والتنظيم، وللأمانة العامة لمجلس التعاون على متابعتها المستمرة لأعمال اللجان الإعلامية. 

 

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وأكد أن الإعلام الخليجي يشهد اليوم تحوّلًا نوعيًا في أدواره، من وسيلة تقليدية إلى قوة مؤثرة في تشكيل الوعي وصون الهوية وقال إن هذا التحوّل يحمّلنا مسؤولية مضاعفة لوضع سياسات إعلامية خليجية متكاملة، ترتقي بالمحتوى، وتحصّن الفضاء الرقمي، لحماية القيم والمصالح العليا لمجتمعاتنا. 

 

ناقش الاجتماع جملة من المواضيع ذات الأولوية للعمل الإعلامي المشترك، من أبرزها التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية، ودليل وضوابط إنتاج الأعمال الخليجية، وتفعيل الشراكات الإعلامية مع المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مبادرات توظيف الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام، وبرامج التأهيل القيادي الإعلامي الخليجي. 

 

يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة العمل الإعلامي الخليجي المشترك، وتوحيد الرؤى نحو بناء إعلام مسؤول، يواكب المتغيرات العالمية، ويحمي مصالح المجتمعات الخليجية وقيمها الراسخة.

المصدر: وام
دول مجلس التعاون الخليجي
الإعلام
الإمارات
الكويت
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