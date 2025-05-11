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علوم الدار

طقس صحو وسحب تظهر شرقا غدا

أبوظبي
11 مايو 2025 17:38

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً وقد تتكون السحب الركامية بعد الظهر على الجبال.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 13:29 والمد الثاني عند الساعة 00:54، والجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:52.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 10:13 والمد الثاني عند الساعة 20:56، والجزر الأول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 03:42.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 40 25 70 20
دبي 40 26 80 15
الشارقة 38 23 75 15
عجمان 38 28 75 15
أم القيوين 38 22 70 15
رأس الخيمة 39 29 75 15
الفجيرة 35 29 85 40
العـين 42 25 60 10
ليوا 42 22 50 10
الرويس 42 27 60 10
السلع 41 26 70 10
دلـمـا 37 26 80 20
طنب الكبرى / الصغرى 36 27 85 35
أبو موسى 35 27 85 35.

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المصدر: وام
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