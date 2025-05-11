حمدان بن محمد يتفقد قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي

تفقد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «تفقدتُ قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لجهود قواتنا المسلحة الباسلة، التي تُمثل بكافة منتسبيها نموذجاً مشرفاً في الانضباط، والكفاءة الميدانية، والاحترافية العالية».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «نفخر بالقوات الجوية والدفاع الجوي، وبما وصلت إليه من مستويات متقدمة بفضل رؤية ومتابعة رئيس الدولة حفظه الله... هذه القوات هي جزء من منظومة وطنية متكاملة، حفظت عهدها للوطن ولقادته ولشعبنا، فهم الصقور المخلصون حماة الاتحاد فشكراً لقلوب لا تنبض إلا بحب الإمارات».

تفقدتُ قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لجهود قواتنا المسلحة الباسلة، التي تُمثل بكافة منتسبيها نموذجاً مشرفاً في الانضباط، والكفاءة الميدانية، والاحترافية العالية…نفخر بالقوات الجوية والدفاع الجوي، وبما وصلت إليه من مستويات متقدمة بفضل رؤية… pic.twitter.com/9QuoFZ8D1F — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) May 11, 2025