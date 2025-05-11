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علوم الدار

«فخر الوطن» يحتفي باليوم العالمي للتمريض 2025

«فخر الوطن» يحتفي باليوم العالمي للتمريض 2025
12 مايو 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الذي يُصادف 12 مايو، يعبّر مكتب «فخر الوطن» عن فخره واعتزازه بالدور الاستثنائي الذي يؤديه الممرضون والممرضات في دعم صحة المجتمعات وتعزيز استدامتها.
وأكد أن العاملين في مهنة التمريض يُمثّلون القلب النابض للأنظمة الصحية، وأن جهودهم المتواصلة تُسهم ليس فقط في تحسين جودة الحياة، بل أيضاً في تعزيز الاقتصادات من خلال رعاية المجتمعات والنهوض بالصحة العامة.
وفي هذه المناسبة، جدّد مكتب «فخر الوطن» دعمه الراسخ لكافة العاملين في خط الدفاع الأول، معرباً عن تقديره العميق لرسالتهم الإنسانية النبيلة التي تتجلّى كل يوم في رعاية المرضى، وبثّ الأمل، وإحداث فرق حقيقي في حياة الأفراد.
وأشاد مكتب «فخر الوطن» بالعاملين في مهنة التمريض والذين يشكّلون حجر الأساس في بناء مستقبل صحي ومستدام، مؤكداً على أن رعاية هذه الفئة ودعمها هو مسؤولية وطنية وإنسانية تُجسّد أسمى معاني التقدير والعرفان.

مكتب فخر الوطن
اليوم العالمي للتمريض
التمريض
جودة الحياة
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