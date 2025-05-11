«دبي للصحافة»: دعم الشركاء يعكس أهمية الدور الإعلامي

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المُنظّمة لقمة الإعلام العربي، عن الشركاء الاستراتيجيين لقمة الإعلام العربي 2025 التي ستعقد برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة 26-28 مايو الحالي. وتضم قائمة شركاء المنتدى هذا العام كلاً من: غُرف دبي «الشريك الرئيسي»، ومجموعة اينوك «شريك الطاقة»، وطيران الإمارات «شريك الطيران»، وبنك الإمارات دبي الوطني «الشريك المصرفي»، وبلدية دبي «شريك لمدن المستقبل» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» «شريك الاتصال.

وقد أعرب شركاء قمة الإعلام العربي 2025 عن اعتزازهم بإسهامهم دعم في قمة الإعلام العربي 2025، مؤكدين أنها تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة لأثر دعم تطور الإعلام العربي وتعزيز دوره في دفع مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة، وأن التعاون مع نادي دبي للصحافة كشركاء لهذا الحدث الكبير يعكس التزامهم بالمساهمة في بناء مستقبل إعلامي أكثر ابتكارًا واحترافية، بما يسهم في توفير الدعم الدائم لكل المبادرات التي تخدم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتصميم مستقبل القطاع الإعلامي.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي: «تعد قمة الإعلام العربي منصة محورية لتعزيز الحوار والتعاون والابتكار في صناعة الإعلام​ على مستوى المنطقة».

من جهتها، أعربت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة عن بالغ الشكر والتقدير لجميع شركاء قمة الإعلام العربي 2025.

وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات: «ينسجم دعم طيران الإمارات لقمة الإعلام العربي 2025 مع إيماننا بدور الإعلام كشريك رئيسي في مسيرة التنمية».

من جهته، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك»: يعكس تعاوننا المستمر مع نادي دبي للصحافة إيماننا بأهمية دور الحوار وتبادل المعرفة في دفع عجلة النمو والتقدم.

وأكّد المهندس مروان أحمد بن غليطه، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، أن دبي اليوم مركز عالمي يجمع ويرحب بالرواد من أجل استشراف المستقبل وصياغة التوجهات والممارسات في مختلف القطاعات الحيوية.

وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: نؤكد التزامنا بدعم الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام في رسم مستقبل منطقتنا من خلال التعاون مع رواد القطاع الرئيسيين.

من جانبه، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: من خلال جهود (دو) في دعم قمة الإعلام العربي، نسعى إلى توفير منصة للحوار البنّاء ودعم أطر التعاون المُشترك.

وقالت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة: تمثل القمة فرصة لتبادل الخبرات والرؤى بين رواد الإعلام العربي، وتعكس طموحنا في نادي دبي للصحافة لتوفير منصة تثري الفكر الإعلامي وتستشرف المستقبل.