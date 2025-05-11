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علوم الدار

تعاون بين «أوقاف دبي» و«الإمارات للطيران» لدعم الطلبة

علي المطوع وأحمد آل علي وزينب التميمي والحضور خلال إبرام مذكرة التفاهم (من المصدر)
12 مايو 2025 01:12

دبي (الاتحاد) 

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أبرمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة وجامعة الإمارات للطيران مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون في سبيل تفعيل سلسلة من المبادرات والبرامج الأكاديمية المرتبطة بالطيران والتدريب والبحث والتطوير للطلبة المستحقين.
وبموجب المبادرة، توفر الجامعة للطلبة المستحقين ممن يتم ترشيحهم من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الدورات التدريبية المرتبطة بالطيران والبرامج الأكاديمية.
وثمّن علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، التعاون الاستراتيجي مع جامعة الإمارات للطيران لدعم الفرص التعليم الأكاديمي للطلبة المستحقين.
وقال الدكتور أحمد آل علي، مدير جامعة الإمارات للطيران: «يشكّل تمكين الكفاءات الوطنية ركيزة أساسية في رؤية الجامعة، وبما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات والرامية إلى تطوير كوادر وطنية متميزة».
من جانبها أشادت زينب التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، بالتعاون البناء مع جامعة الإمارات للطيران.

أوقاف دبي
دبي
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر
مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة
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