الإثنين 12 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يشهد جانباً من مباراة لكرة السلة في دبي

محمد بن راشد يشهد جانباً من مباراة لكرة السلة في دبي
11 مايو 2025 22:41

 شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «جانباً من مباراة ربع النهائي لدوري الرابطة الأدرياتيكي بين فريق دبي لكرة السلة وفريق سيديڤيتا أولمبيا السلوفيني».

  •  

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن المباراة أقيمت في صالة كوكاكولا أرينا في دبي.

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد يحضر أفراح آل مكتوم
محمد بن راشد يصدر مرسوما بشأن التشكيل الجديد لمجلس دبي للإعلام برئاسة أحمد بن محمد

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
كرة السلة
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كازاخستان
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يختتم زيارة رسمية إلى كازاخستان
اليوم 21:51
تجربة الإمارات لدعم الربط الجوي أمام «اجتماع العشرين» بجنوب أفريقيا
اقتصاد
تجربة الإمارات لدعم الربط الجوي أمام «اجتماع العشرين» بجنوب أفريقيا
اليوم 22:46
مهرجان الشعراء المغاربة يختتم فعاليات الدورة السادسة
التعليم والمعرفة
مهرجان الشعراء المغاربة يختتم فعاليات الدورة السادسة
اليوم 22:37
حاكم أم القيوين يحضر أفراح آل مكتوم
علوم الدار
حاكم أم القيوين يحضر أفراح آل مكتوم
اليوم 22:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©