محمد بن راشد يشهد جانباً من مباراة لكرة السلة في دبي

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، «جانباً من مباراة ربع النهائي لدوري الرابطة الأدرياتيكي بين فريق دبي لكرة السلة وفريق سيديڤيتا أولمبيا السلوفيني».





ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن المباراة أقيمت في صالة كوكاكولا أرينا في دبي.