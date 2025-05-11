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علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السوري
11 مايو 2025 23:00

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز تعاونهما المشترك لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين.
كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. 
وأكد سموه، خلال الاتصال، حرص دولة الإمارات على دعم كل ما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية ومستقبل يسوده الأمن والازدهار.
من جانبه، أعرب فخامة الرئيس أحمد الشرع عن شكره وتقديره لموقف دولة الإمارات الداعم للشعب السوري واستقرار سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مثمناً دور الإمارات في الدفع تجاه مسار أمن المنطقة واستقرارها، خاصة في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها المنطقة.

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المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
أحمد الشرع
الرئيس السوري
اتصال هاتفي
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