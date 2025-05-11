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علوم الدار

«كهرباء الشارقة» وبلدية مليحة توقعان اتفاقية تعاون للتنمية المستدامة

خلال توقيع اتفاقية التعاون بين الجانبين (من المصدر)
12 مايو 2025 01:11

الشارقة (الاتحاد)

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وبلدية مليحة توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تنسيق العمل المشترك، وتطوير مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة بمدينة مليحة، والتعاون بشأن أعمال الزراعة وتزيين المباني الخاصة بالهيئة بمدينة مليحة، وتوفير كميات من المياه المرتجعة من مصنع زلال والصالحة لأغراض الزراعة، وتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية.
وأوضح عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام «الهيئة» بتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء إمارة الشارقة، وحرصها على التعاون مع الجهات الحكومية المحلية لتضافر الجهود نحو بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال القادمة.

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