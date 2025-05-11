«زايد العليا» تبدأ جولة تفقدية على مراكز التخاطب لأصحاب الهمم في مصر

القاهرة (وام)

بدأت أمس مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم جولة تفقدية على عدد من مراكز التخاطب، التي تشرف على تطويرها في جمهورية مصر العربية، من خلال برنامج «جسور أمل القابضة» الذي يأتي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية. وترأس وفد المؤسسة خلال جولته التفقدية عبدالله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث شملت الجولة في يومها الأول مركزي شباب كفر سعد والسرو في محافظة دمياط، وتم الوقوف على آخر التطورات في المركزين المشمولين بالبرنامج، والاطلاع على احتياجاتهما ومدى التطور الحاصل للأطفال المنضوين تحت لواء البرنامج. ويهدف البرنامج الذي تدعمه شركة القابضة (ADQ) إلى تطوير 128 مركزاً للتخاطب في عدد من القرى في 27 محافظة مصرية وتقديم خدمات متكاملة لأصحاب الهمم. وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن مبادرة «جسور أمل القابضة» جزء من التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، الذي يهدف إلى تعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص لأصحاب الهمم، معرباً عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق في المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج في ظل استفادة ما يزيد على 10 آلاف صاحب همة.

وأكد أن ما تحقق من نتائج على أرض الواقع يدعو للفخر ومواصلة العمل من أجل تمكين هذه الفئة الغالية علينا جميعاً من ممارسة حياتها الطبيعية.

دور مشهود

قال الدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، إن ما تحقق من خلال مبادرة «جسور أمل القابضة» يبعث الأمل في حاضر مشرق ومستقبل أكثر إشراقاً لهذه الفئة من المجتمع، مشيراً إلى التطور الملموس لهؤلاء الأطفال الذين كان لدعم دولة الإمارات، ممثلة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم دور مشهود في تطور مستواهم، ما يؤهلهم للاندماج سريعا في المجتمع ليكونوا، مثل أقرانهم الأسوياء في التعلم النظامي والمساهمة في بناء المجتمع.