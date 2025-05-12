القرية العالمية تمدد موسمها حتى 18 مايو

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، مساء أمس عن تمديد موعد انتهاء موسمها الـ 29 لسبعة أيام إضافية قبل إسدال الستار على تجاربه وفعّالياته حيث يستمر حتى نهاية مساء الأحد الموافق 18 مايو الجاري.



وتدعو الوجهة ضيوفها لاغتنام الفرصة الأخيرة للاستمتاع بتجربة تسوق نهاية الموسم، وتذوّق ألذ المأكولات من أكثر من 250 من خيارات الطعام، والأكشاك التي تزخر بها، ومتابعة أحدث العروض على المسرح الرئيسي ومسرح الصغار، بالإضافة إلى الاستمتاع بألعاب الركوب والمغامرات المشوقة بمنطقة كرنفال® كما في الوجهات الترفيهية "إكسو بلانيت سيتي" ونيون جالاكسي - إكس تشالنج زون"، وغيرها.



كما كشفت القرية العالمية عن استمرار العروض التي كشفت عنها مؤخراً حتى نهاية الموسم الجاري، بما في ذلك عرض "الدخول المجاني للأطفال"، والذي يتيح للصغار الذين تبلغ أعمارهم أقل من 12 عاماً، الدخول مجاناً، فضلاً عن "عرض كرنفال®" لمنطقة الألعاب الترفيهية، والذي يُمكن من خلاله تجربة مجموعة كبيرة من الجولات وألعاب الركوب مقابل 50 درهماً، وعرض "تحدي القالب الذهبي" الذي يقدّم للضيوف فرصة الفوز بجائزة نقدية تبلغ 2900 درهم عند تمكُّنهم من إخراج القالب الذهبي من الصندوق، ضمن مجموع جوائز نقدية إجمالية تبلغ قيمتها 87,000 درهم.



وإلى جانب هذه العروض، تدعو القرية العالمية ضيوفها لمواصلة رحلة التسوق الاستثنائية من خلال اغتنام الفرص الفريدة، بما في ذلك التخفيضات الكبرى والعروض الحصرية المتوفرة لسبعة أيام فقط في أكثر من 3,500 من المتاجر التي تزخر بالمنتجات الحِرفية والمقتنيات الثقافية التقليدية إلى أحدث صيحات الموضة والمنتجات العصرية، ليجد المتسوقون كافة ما يرضي أذواقهم.



ولا تزال الفرصة سانحةً لاستكشاف أكثر من 250 من خيارات الطعام وأكشاك المأكولات قبل نهاية الموسم الجاري، والتي تقدم تشكيلات متنوعة من الأطباق الفريدة التي لا يمكن إيجادها سوى في القرية العالمية، إذ تتنوع هذه الخيارات بين أشهى المأكولات والحلويات الشهية التي تجمع بين النكهات الغنية وطريقة عرضها المميزة. وباعتبارها وجهةً رائدةً تشتهر بخياراتها العصرية والمبتكرة، تُعد هذه الفرصة المثالية للاستمتاع بألذ الأطباق والمأكولات المتنوعة التي تُقدمها المطاعم وأكشاك المأكولات المنتشرة في أرجاء الوجهة والتي حازت على اهتمام الضيوف عبر الموسم.



وتنتظر ضيوف القرية العالمية تجارب مشوقة بمنطقة كرنفال® الترفيهية التي تضم أكثر من 200 من الجولات وألعاب الركوب المميزة، فضلاً عن المغامرات الحماسية في كل من "إكسو بلانيت سيتي" و"نيون جالاكسي - إكس تشالنج زون"، حيث تدعو الكبار والصغار إلى اغتنام هذه الفرصة الأخيرة لاستكشاف مجموعة متنوعة من الجولات والوجهات الترفيهية التي تُميِّز هذه الوجهة العائلية المفضلة عن غيرها.

كما ستواصل القرية العالمية تقديم عروضها الاستثنائية المباشرة على مسرحها الرئيسي ومسرح الصغار، والتي تتضمن مجموعةً من عروض الرقص المبهرة والموسيقى الثقافية التي تأسر القلوب، لتضفي مزيداً من البهجة على الليالي الختامية للموسم وتمنح الضيوف تجربة ترفيهية لا تُنسى.



من الجدير بالذكر أن عروض الألعاب النارية ستضيء سماء الوجهة أيضاً احتفالاً بنهاية الموسم يوم الجمعة والسبت والأحد المقبلين.

وسيكون ضيوف القرية العالمية على موعدٍ مع لحظات لا تُنسى وفرصٍ رائعة لصنع ذكريات مميّزة من خلال هذه التجارب المتنوعة التي تجمع بين التسوُّق والمأكولات والوجهات الترفيهية، قبل إسدال الستار على الموسم الـ 29 الجاري.

هذا وستواصل القرية العالمية استقبال ضيوفها طوال الأيام المُمَددة اعتباراً من الساعة 4:00 مساءً حتى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.