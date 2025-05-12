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علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية غانا

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية غانا
12 مايو 2025 11:18

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في أبوظبي، معالي سامويل أوكودزيتو أبلاكوا، وزير خارجية جمهورية غانا.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

كما استعرضا الفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون المشترك في العديد من القطاعات الحيوية، ومنها الاقتصادية والتجارية، والاستثمارية، بالإضافة إلى الطاقة.

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ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمعالي سامويل أوكودزيتو أبلاكوا، مؤكداً الحرص على الارتقاء بمستوى التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية غانا إلى آفاق جديدة ومتنوعة، تلبي تطلعات البلدين التنموية وتدعم ازدهار ورخاء شعبيهما.

حضر اللقاء، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، والدكتور عبد الله مراد المندوس، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية غانا.

المصدر: وام
غانا
عبدالله بن زايد
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