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علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر احتفالية خاصة بعيد الاستقلال الأردني الـ79

نهيان بن مبارك يحضر احتفالية خاصة بعيد الاستقلال الأردني الـ79
12 مايو 2025 13:23

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء أمس احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، نظّمها مجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي في أبوظبي، تأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

 

حضر الاحتفالية، السيدة تمارا الرقاد، القائم بأعمال السفارة الأردنية في أبوظبي، والعميد عوض الطهراوي الملحق العسكري الأردني، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والطاقم الإداري في السفارة، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين وأبناء الجالية الأردنية المقيمين في الدولة.

 

وعبّر الحضور عن بالغ تقديرهم لمشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في الاحتفال، لما تحمله من رمزية عالية ورسالة تضامن ومحبة تعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها الجالية الأردنية في دولة الإمارات، والدور الإيجابي الذي تلعبه في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة.

 

من جانبه، وجّه محمد المعايطة، رئيس مجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي، جزيل الشكره إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركة أبناء الجالية الأردنية فرحتهم بهذه المناسبة الغالية، معتبرًا أن هذه المشاركة الرفيعة تعبّر عن التقدير الكبير الذي تكنه دولة الإمارات للشعب الأردني، وتعكس عمق الشراكة الأخوية والتجارية بين البلدين.

 

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وشهدت الفعالية تكريمًا من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ، لعدد من رجال الأعمال الأردنيين من الرعيل الأول الذين أسهموا، خلال عقود مضت، في تنمية وتطوير بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي، وكان لهم دور فعّال في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والأردن.

 

وتخللت الأمسية فقرات فنية تراثية أردنية، جسدت عمق الهوية الوطنية، حيث أضفت العروض الفولكلورية أجواء من البهجة والسرور، وأثرت الاحتفال بطابع ثقافي مميز يعكس غنى وتنوع التراث الأردني، ما أضفى على الحفل أبعادًا فنية وشعبية تفاعل معها الحضور من مختلف الجنسيات.

 

ويجسد هذا الاحتفال السنوي الذي ينظمه مجلس رجال الأعمال الأردني الإماراتي، مناسبة لتعزيز جسور التواصل بين أبناء الجالية الأردنية المقيمة في الدولة، وتأكيدًا على التزامهم بالمساهمة في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، كما يعكس الروابط التاريخية والاستراتيجية المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

 

 

 

المصدر: وام
نهيان بن مبارك
الأردن
الإمارات
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