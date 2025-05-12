"التبادل المعرفي الحكومي" يبحث مع حاكم ولاية نيوجيرسي فرص ومجالات التعاون

استقبل مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، فيل ميرفي حاكم ولاية نيوجيرسي، ضمن زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، هدفت إلى بحث مجالات وفرص التعاون، والاستفادة من برنامج التبادل المعرفي الحكومي، بما يسهم في تعزيز العلاقات، ويرتقي بمستويات تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في تطوير العمل الحكومي.

وبحث عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، مع حاكم ولاية نيوجيرسي، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجالات تطوير العمل الحكومي.

حضر اللقاء، محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، ومنال بن سالم مدير تنفيذي للتبادل المعرفي الحكومي في مكتب التبادل المعرفي الحكومي، ووفد من سفارة الدولة في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأكد عبد الله لوتاه أن الاجتماع مع حاكم ولاية نيوجيرسي، يترجم سعي حكومة دولة الإمارات لتعزيز مسيرة التعاون الدولي، ويعكس رسالة مكتب التبادل المعرفي الحكومي، ودوره المهم في نقل ومشاركة التجارب الناجحة في مجالات العمل الحكومي مع شركاء حول العالم.

وقال إن حكومة الإمارات حريصة على توسيع دائرة الشراكات الدولية المبنية الهادفة لتمكين الحكومات من التطور واستباق التحديات، وبناء منظومة الفرص التي تمكن مجتمعاتها من مواكبة التطورات المتسارعة، وتعزز مشاركتها في بناء المستقبل.

وبحث المجتمعون مواضيع تطوير الخدمات الحكومية، وتبني أساليب التحول الرقمي لتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، وتبادل التجارب في مجال المسرّعات الحكومية، فيما استعرض الاجتماع تجارب تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الحكومية في دولة الإمارات، ومبادرات بناء القدرات الحكومية في مختلف مجالات الإدارة العامة، وتعزيز المهارات الرقمية والبرمجة في القطاع الحكومي، وتطوير الكفاءات التكنولوجية لتمكين التحول الرقمي وتقديم حلول حكومية قائمة على البيانات والتكنولوجيا.

وأكدوا أهمية تعزيز العمل المشترك لتطوير نموذج تعاون إيجابي فعال يمكن حكومتي دولة الإمارات وولاية نيوجيرسي من مشاركة المعارف والخبرات، بما يعزز جهودهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرتقي بفاعلية العمل الحكومي.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون المشترك في مجالات تبادل المعرفة الحكومية، وبناء القدرات، وتطوير العمل الحكومي بما يواكب المتغيرات العالمية، واستعراض الرؤى والتوجهات المستقبلية المشتركة، خاصة ما يتعلق بترسيخ مبادئ الابتكار واستباق التحديات، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والكوادر البشرية.

وأكد حاكم ولاية نيوجرسي الحرص على تبادل أفضل الممارسات الحكومية مع برنامج تبادل المعرفي الحكومي، في مجالات بناء القدرات، والتعاون في الذكاء الاصطناعي، والبرمجة، والحوكمة الرقمية، ما يسهم في تطوير نماذج عمل مبتكرة تدعم استدامة الأداء الحكومي وتخدم المجتمعات بكفاءة.

واستعرض الاجتماع البرامج القيادية التخصصية الهادفة إلى تطوير الكفاءات القيادية في القطاع الحكومي، وتعزيز معرفتهم بالنموذج الريادي والتجربة الإماراتية المتميزة في العمل الحكومي، ودورها في بناء قيادات مؤثرة ودفع التطوير وتحقيق الأهداف التنموية، واستشراف المستقبل.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التعاون في الجوانب المعرفية، وتطرقوا إلى الدور الريادي لدولة الإمارات في تصدير التجارب الحكومية الناجحة، وناقشوا سبل استفادة ولاية نيوجرسي من هذه التجارب ضمن إطار تبادل الخبرات الحكومية عالميا.

يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج التبادل المعرفي الحكومي، بهدف نقل أفضل الممارسات والخبرات الحكومية إلى الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز التعاون في مجالات التحديث والتطوير الحكومي.

ومنذ إطلاقه عام 2018، نجح البرنامج في إطلاق شراكات مع عشرات الدول حول العالم، بهدف بناء القدرات المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي من خلال تبادل المعرفة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، والتميز الحكومي، وريادة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية وبناء القدرات المؤسسية.



