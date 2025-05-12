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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل قنصل عام كندا ومنظمي سباق "تيري فوكس رأس الخيمة" الخيري

سعود بن صقر يستقبل قنصل عام كندا ومنظمي سباق "تيري فوكس رأس الخيمة" الخيري
12 مايو 2025 15:09

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن العمل الخيري ركيزة أساسية في الثقافة المجتمعية لدولة الإمارات، ويعكس ما بلغته من ازدهار حضاري، وما يتحلى به أبناؤها من التزام راسخ بقيم العطاء والتضامن الإنساني.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية، وأعضاء اللجنة المنظمة لسباق "تيري فوكس رأس الخيمة" الخيري، الذي خُصص ريعه لصالح جامعة الشارقة، لإنشاء حاضنة تدعم الأبحاث العلمية التي يقودها الطلبة حول أمراض السرطان.

وأشار سموه إلى أهمية هذه الفعاليات الإنسانية ودورها في ترسيخ المسؤولية المجتمعية وتعزيز التكاتف بين أفراد المجتمع، مؤكداً أن العطاء يبعث الأمل ويعزز التفاؤل في نفوس الأجيال.

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وخلال اللقاء، تسلم وفد جامعة الشارقة شيكاً لريع السباق، في خطوة تعكس حرص إمارة رأس الخيمة على دعم المؤسسات الأكاديمية وتمكينها من أداء دورها في مواجهة التحديات الصحية.

يُذكر أن سباق "تيري فوكس رأس الخيمة 2024" أقيم في 16 نوفمبر على كورنيش القواسم، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبالتعاون مع مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، شهد مشاركة واسعة من أفراد المجتمع.

وأعرب أعضاء اللجنة المنظمة عن شكرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على دعمه المستمر للمبادرات الخيرية ، مؤكدين أن السباق يُنظم سنوياً إحياءً لذكرى العداء الكندي تيري فوكس، ويسهم في تمويل أبحاث مكافحة السرطان وتعزيز الوعي المجتمعي.

المصدر: وام
كندا
الإمارات
تيري فوكس الخيري
سعود بن صقر القاسمي
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