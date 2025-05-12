شرطة رأس الخيمة تلقي القبض على الجاني في حادثة وفاة ثلاث نساء

ألقت شرطة رأس الخيمة القبض على الجاني الذي تسبب في وفاة ثلاث نساء، وذلك بعد خلاف مروري وقع في إحدى مناطق الإمارة.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أنها تلقت بلاغاً بوجود إطلاق نار في أحد المناطق، وتم الإيعاز إلى المركز المختص، وفي غضون 5 دقائق من تلقي البلاغ وصل إلى موقع الحادثة الفريق المعني وتم التعامل بجدية مع الجاني، حيث تبين وجود نساء تعرضن لإطلاق نار، وقد أسفرت المعلومات أنه قد نشب خلاف بسبب مرور مركبة في ممر ضيق، ليتطور النقاش إلى قيام الرجل باستخراج سلاح ناري وإطلاق النار عليهن، ونقلن إلى المستشفى، حيث توفين في وقت لاحق.





وأكدت شرطة رأس الخيمة أنها باشرت على الفور التحقيقات في القضية، وتم القبض على الجاني وتحريز السلاح المستخدم، وإحالة الملف إلى النيابة العامة .

وأهابت الشرطة بالجميع التحلي بضبط النفس وعدم الانجرار خلف الخلافات اليومية، مؤكدة أن القانون سيُطبق بكل حزم على من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة المجتمع.