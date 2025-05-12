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علوم الدار

"مدينتي أجمل" تحفز على حماية المظهر العام والبيئة

"مدينتي أجمل" تحفز على حماية المظهر العام والبيئة
12 مايو 2025 16:18

نظمت دائرة البلديات والنقل متمثلة ببلدية مدينة أبوظبي "من خلال مركز التواجد البلدي - مصفح" فعالية مجتمعية توعوية تحت عنوان "مدينتي أجمل" استهدفت رفع مستوى الوعي، وإشراك المجتمع وتحفيز أفراده على المساهمة الفعالة في حماية المظهر العام، والبيئة، وأهمية الالتزام بالقوانين الخاصة بالحفاظ على المظهر الحضاري العام للمرافق العامة والخاصة، والارتقاء المستمر بالمظهر الجمالي للمدينة.

شارك في الفعالية ودعمها عدد من الشركاء ممثلين بكل من: الغرير للحديد والأستيل (ذ.م.م)- مستشفى ال ال اتش- طاقة لحلول المياه- تدوير.

وتضمنت الفعالية تنظيم ورشة توعوية للمحافظة على المظهر العام بالإضافة إلى مشاركة "مجموعة تدوير" بعمل ورش يدوية في مجال إعادة تدوير الجرائد والأكياس.

كما نظمت بلدية مدينة أبوظبي – من خلال مركز التواجد البلدي في النوف ومركز التواجد البلدي في قرن يافور حملة تنظيف في منطقتي النوف، وقرن يافور.

ضمن هذا الإطار أهابت بلدية مدينة أبوظبي بجميع أفراد المجتمع من أجل المساهمة في الحفاظ على المظهر العام لمدينة أبوظبي وضواحيها، من خلال الالتزام الذاتي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه بيئتنا، ومدننا، ومرافقنا العامة، والمساهمة في  تعزيز المشهد الجمالي العام، والالتزام بالقوانين المتعلقة بالمظهر العام.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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