حاكم الشارقة يفتتح المجمع السكني في جامعة خورفكان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، اليوم المجمع السكني في جامعة خورفكان الذي تم تنفيذه في حرم الجامعة ويضم مبنيين أحدهما سكن للطالبات والآخر للطلاب بمساحة 6,286 متراً مربعاً لكل مبنى، مع توفير مختلف المرافق والاحتياجات منها 74 غرفة سكنية في المبنى الواحد، و1,303 مواقف للسيارات لخدمة السكن والمرافق الأخرى للجامعة.



وزار سموه مبنى سكن الطالبات متجولاً في أروقة السكن، متعرفاً على أبرز مرافقه وما يضمه من خدمات متنوعة توفر للطالبات الاستقرار والبيئة الاجتماعية والدراسية التفاعلية التي تمكنهن من الدراسة والاستفادة من السكن كمرفق يدعم العملية التعليمية بالإضافة إلى دوره في توفير الاستقرار والتفاعل مع المرافق الترفيهية والرياضية التي يضمها، مع توفير أعلى درجات الخصوصية ومعايير الأمن والسلامة. واستمع سموه إلى شرح حول مرافق المبنى السكني حيث يتألف كل مبنى من ثلاثة طوابق، يحتوي الطابق الأرضي على 20 غرفة سكنية، وغرفتين للمشرفين، وغرفتين مخصصتين لذوي الإعاقة، إلى جانب صالة استقبال، ومطعم، ومطبخ، ومجموعة من الغرف الخدمية.

ويضم الطابق الثاني 26 غرفة سكنية، وغرفتين للمشرفين، وقاعة دراسية، وغرفة للترفيه، في حين يشمل الطابق الثالث 26 غرفة إضافية، وغرفتين للمشرفين، وصالة رياضية متكاملة. ويتميز الجبل الذي يقع خلف المجمع السكني بالمسطحات الخضراء التي تمت زراعتها على مساحاته بشكل متدرج لتطوير المشهد البصري بما يعكس رؤية الإمارة في الحفاظ على البيئة ويعزز من جمالية المنطقة.