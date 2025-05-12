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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
12 مايو 2025 17:39

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها، جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:09، والمد الثاني عند الساعة 01:17، والجزر الأول عند الساعة 07:52، والجزر الثاني عند الساعة 18:58.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:45، والمد الثاني عند الساعة 21:26، والجزر الأول عند الساعة 16:16، والجزر الثاني عند الساعة 04:11.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

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المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 41 27 70 20
دبي 41 29 60 20
الشارقة 40 25 70 25
عجمان 39 29 75 30
أم القيوين 39 23 75 40
رأس الخيمة 41 26 70 30
الفجيرة 39 29 85 50
العـين 42 30 60 10
ليوا 43 21 50 10
الرويس 40 22 60 10
السلع 41 21 65 20
دلما 36 23 80 35
طنب الكبرى / الصغرى 36 26 85 40
أبو موسى 36 26 80 50

 

المصدر: وام
درجات الحرارة
المركز الوطني للأرصاد
الشارقة
الطقس
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