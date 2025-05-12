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علوم الدار

حمدان بن محمد يوجّه بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية»

حمدان بن محمد يوجّه بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية»
12 مايو 2025 18:12

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية».
وجاء في منشور على حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «حمدان بن محمد يوجّه بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية»، ممن أكملوا 15 عاماً أو أكثر في الخدمة».
وأضاف المكتب أن ذلك يأتي «تقديراً لإسهاماتهم الإنسانية ودورهم الحيوي في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإقامة الذهبية
الممرضون
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