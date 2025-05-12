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علوم الدار

علم الإمارات على أعلى قمة في الهند

علم الإمارات على أعلى قمة في الهند
13 مايو 2025 01:00

أبوظبي (وام)

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حقق المغامر الإماراتي سعيد المعمري إنجازاً جديداً في مجال الرياضات الجبلية، بعدما نجح في تسلق قمة كانشينجونغا أعلى قمة في الهند وثالث أعلى قمة في العالم، (8586 متراً)، في رحلة استغرقت أربعة أيام، بدأت من المخيم الرئيس للجبل يوم الخميس الماضي.
ومع وصوله قمة كانشينجونغا، رفع المعمري علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جانب علم وزارة الدفاع «وهو أحد منسوبيها»، بالإضافة إلى شعار مجموعة «كالدس القابضة»، الراعي الرسمي للرحلة.

علم الإمارات
الإمارات
الهند
العلم الإماراتي
سعيد المعمري
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