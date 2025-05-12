الثلاثاء 13 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يوجّه بمنح الإقامة الذهبية للكوادر التمريضية في «دبي الصحية» تقديراً لعطائهم الإنساني

حمدان بن محمد يوجّه بمنح الإقامة الذهبية للكوادر التمريضية في «دبي الصحية» تقديراً لعطائهم الإنساني
12 مايو 2025 20:34

وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمنح الإقامة الذهبية، للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية»، ممن أكملوا 15 عاماً أو أكثر في الخدمة، وذلك تقديراً لإسهاماتهم الإنسانية ودورهم الحيوي في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.
وقال سموّه: «الكوادر التمريضية تمثل خط الدفاع الأول في منظومتنا الصحية، وهم شركاء في تحقيق رؤيتنا نحو مجتمع أكثر صحة وجودة حياة. نثمّن تفانيهم اليومي في رعاية المرضى، وعطائهم الإنساني الذي يعكس أسمى القيم.. وهذه الخطوة رسالة بأن دبي تحتضن المتميزين وتكرّم المخلصين في أداء واجبهم».
تأتي هذه اللفتة الكريمة بالتزامن مع اليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق 12 مايو من كل عام، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة المتواصل بدعم الكفاءات العاملة في القطاع الصحي، وحرصها على توفير بيئة محفّزة تعزز من قدرتهم على مواصلة مسيرتهم في خدمة المجتمع.

أخبار ذات صلة
الإمارات تستضيف إطلاق تقرير حالة التمريض العالمي 2025 «أوسطياً»
حمدان بن محمد يوجّه بمنح الإقامة الذهبية للممرضين والممرضات العاملين ضمن منظومة «دبي الصحية»
المصدر: وام
حمدان بن محمد
الإقامة الذهبية
الممرضون
الكوادر التمريضية
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
رافينيا يُعيد اكتشاف نفسه مع «برشلونة فليك»
الرياضة
رافينيا يُعيد اكتشاف نفسه مع «برشلونة فليك»
اليوم 14:20
«أسطورة الدراجات» يكشف تطورات معركته مع السرطان
الرياضة
«أسطورة الدراجات» يكشف تطورات معركته مع السرطان
اليوم 13:58
انطلاق القمة الشرطية العالمية 2025 في دبي
علوم الدار
انطلاق القمة الشرطية العالمية في دبي
اليوم 13:58
الدار تبيع مبنى سكنياً في «ممشى جاردنز» بـ 586 مليون درهم
علوم الدار
الدار تبيع مبنى سكنياً في «ممشى جاردنز» بـ 586 مليون درهم
اليوم 13:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©