انطلاق أعمال القمة الشرطية العالمية اليوم في دبي

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم أعمال النسخة الرابعة من «القمة الشرطية العالمية»، والتي تستمر فعالياتها لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 110 قادة شرطة، وأكثر من 300 متحدث من نخبة من صناع القرار والقيادات الأمنية وخبراء التكنولوجيا من أكثر من 110 دول.

وتنظم القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع «دي إكس بي لايف»، القمة الشرطية العالمية 2025 التي تشكل منصة حيوية تجمع أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم، وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار «تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي»، لتشكل منصة استراتيجية لبحث مستقبل العمل الشرطي في ظل التطورات التقنية والتحديات الراهنة والجرائم العابرة للحدود، وذلك عبر سلسلة من الجلسات التفاعلية والمؤتمرات المتخصصة التي تجمع أكثر من 300 متحدث عالمي.

وتسلط القمة الضوء على الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة، حيث يشارك مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وخبراء دوليون في مناقشة تحديات الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال، فيما تستعرض متحدثات من المملكة المتحدة تجاربهن في التصدي لجرائم العصابات.

وتتناول القمة التحديات المرتبطة بجرائم غسل الأموال والتمويل غير المشروع، بمشاركة الدكتور مروان الزرعوني من دبي، ومختصين من شرطة فيتنام وقبرص، فيما تركز جلسات اليوم الثاني على سُبل التعاون في إدارة الحدود ومكافحة التهريب، بالتعاون مع قيادات من كندا بلجيكا وسنغافورة.

ويناقش الخبراء العديد من القضايا الراهنة والملحة في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب عرض بيانات وإحصاءات من الأمم المتحدة حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات.