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علوم الدار

رافقه خلالها الرئيس الكازاخستاني.. ولي عهد أبوظبي يزور القرية الثقافية والتراثية في العاصمة أستانا ويطّلع على الموروث الثقافي الكازاخستاني

رافقه خلالها الرئيس الكازاخستاني.. ولي عهد أبوظبي يزور القرية الثقافية والتراثية في العاصمة أستانا ويطّلع على الموروث الثقافي الكازاخستاني
12 مايو 2025 21:17

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يرافقه فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، القرية الثقافية والتراثية في العاصمة أستانا، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى جمهورية كازاخستان الصديقة.

واطّلع سموّه، خلال الجولة، على عدد من الفعاليات التي تعكس تنوّع الموروث الثقافي والتراثي الكازاخستاني، من عروض فنية ومسرحية وفولكلورية، إلى جانب مجموعة من الحرف اليدوية، وأعمال الفنون التشكيلية، والأزياء الوطنية والتراثية الكازاخستانية.

كما تعرّف سموّه، خلال الزيارة، على أبرز الأنشطة التراثية الكازاخستانية، مثل الصيد بالصقور، ورياضات الفروسية وسباقات الخيل والرماية من على ظهر الخيل، إلى جانب استعراضات كلاب «تازي» السريعة، وغيرها من الألعاب والرياضات الشعبية، التي تُشكِّل جزءاً رئيسياً من الهوية الوطنية الكازاخستانية، وتُجسِّد عمق وتنوّع الموروث الذي يتناقله الشعب الكازاخستاني منذ قرون.

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وأعرب سموّه عن سعادته بزيارة هذه الوجهة الثقافية الغنية، التي تعكس تنوّع وثراء الثقافة الكازاخستانية، مشيداً بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الكازاخستانية للحفاظ على هذا الإرث الأصيل، والسعي إلى نقله إلى الأجيال القادمة بأساليب مبتكرة ومعاصرة، تضمن استدامته واستمراريته في ضوء المتغيرات الثقافية الحديثة.

رافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال جولته في أجنحة وأقسام القرية الثقافية والتراثية، عددٌ من أعضاء وفد الدولة المرافق لسموّه.

 

المصدر: وام
كازاخستان
الإمارات
ولي عهد أبوظبي
الثقافة
خالد بن محمد بن زايد
أستانا
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