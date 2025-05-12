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مطر النيادي: الإمارات والكويت علاقات أخوية عميقة

مطر النيادي
13 مايو 2025 00:59

الكويت (وام)

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أكد الدكتور مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الشقيقة، أن العلاقات الإماراتية الكويتية أخوية عميقة، وتشهد نمواً وتطوراً مستمراً بفضل الرعاية الكبيرة، التي تحظى بها من قيادتي البلدين الشقيقين.
وقال، على هامش فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في الكويت: «إن الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين الشقيقين، تعكس رسوخ العلاقات الإماراتية الكويتية»، مشيراً إلى الاجتماع الخامس للجنة العليا المشتركة بين البلدين الذي عُقد في سبتمبر الماضي بأبوظبي، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات والقطاعات، التي وقعت خلال الاجتماع، والتي تعكس تطلعات البلدين الشقيقين لتحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار.

مطر النيادي
الإمارات والكويت
الإمارات
الكويت
الملتقى الإعلامي العربي
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