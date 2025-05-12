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جمال السويدي: الذكاء الاصطناعي يقدم فرصاً غير مسبوقة لتطوير المحتوى الإعلامي

جمال السويدي ومطر النيادي خلال الملتقى (من المصدر)
13 مايو 2025 01:00

الكويت (الاتحاد)

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شارك معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ورئيس منتدى الفكر والثقافة العربية في فعاليات الدورة الـ 20 من ملتقى الإعلامي العربي الذي يعقد في دولة الكويت.
وتناول معاليه في كلمة ترحيبية أهمية تعزيز التعاون العربي لمواجهة تحديات التكنولوجيا، وقدم شكره إلى دولة الكويت والقائمين على الملتقى الإعلامي العربي وعلى اختيار دولة الإمارات ضيف شرف الملتقى.
وقال معاليه: «لقد أصبح الإعلام العربي والعالمي، بلا شك، أمام لحظة تاريخية فارقة، تتمثل في التحول الرقمي الكبير ودخول تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع مناحي الحياة الإعلامية والثقافية والاجتماعية. هذه اللحظة لا يمكن التعامل معها على أنها مجرد تطور تقني عابر، بل يجب أن تُقرأ في سياق حضاري أوسع يشمل إعادة تشكيل الوعي الإنساني وأساليب التواصل، الأمر الذي يدفعنا جميعاً إلى مزيد من الجدية والتفكير النقدي في مستقبل الإعلام وآلياته ومخرجاته».
ولفت إلى أن التكنولوجيا الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، لم تَعُد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت الركيزة الأساسية التي تُعيد تشكيل المشهد الإعلامي وتحدد معالم المستقبل، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يقدم اليوم فرصاً غير مسبوقة لتطوير المحتوى الإعلامي وتحليله وتوزيعه بشكل أكثر دقة وفاعلية، مما يسهم في الوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور بأساليب أكثر تفاعلية وجاذبية.
وأشار إلى أن هذه الإمكانات التقنية الهائلة تطرح تحديات جادة تتعلق بضمان النزاهة والشفافية والعدالة الإعلامية، وتفرض ضرورة وضع معايير واضحة وصارمة تنظم الاستفادة من هذه الأدوات، وتحد من مخاطر سوء الاستخدام أو التضليل.

جمال السويدي
جمال سند السويدي
الذكاء الاصطناعي
الملتقى الإعلامي العربي
الكويت
الإمارات
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية
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