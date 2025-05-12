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دائرة البلديات والنقل توقّع اتفاقية مع «أوكسجين الإمارات»

دائرة البلديات والنقل توقّع اتفاقية مع «أوكسجين الإمارات»
13 مايو 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة البلديات والنقل، عن مشروع لإعادة تطوير حديقة الخليج العربي، وذلك عقب توقيع اتفاقية مع «أوكسجين الإمارات»، الشركة المشغلة لسلسلة الصالات الرياضية «أوكسجين جيم».
وستعمل الشراكة على تحويل أكثر من 100.000 متر مربع من المساحات العامة إلى وجهة رياضية نابضة بالحياة، تضم مناطق ترفيهية ومسارات للجري وركوب الدراجات، بالإضافة إلى مطاعم ومقاه تقدم خدمات الطلب من السيارة. 
كما يتضمن مشروع إعادة التطوير، إنشاء صالات رياضية حديثة توفر بيئة مريحة لهواة اللياقة البدنية، بالإضافة إلى مرافق رياضية خارجية متخصصة تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع.
وقال أحمد فاضل المحيربي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة: «في عام المجتمع، نُعزز التزامنا برؤية أبوظبي طويلة الأمد بأن تكون مدينة مزدهرة ومستدامة، نؤمن بأن التعاون الوثيق مع القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، موضحاً أن هذه الاتفاقية مع«أوكسجين الإمارات» تجسد نموذجاً ناجحاً لهذا التعاون، حيث تساهم في تحويل حديقة الخليج العربي إلى وجهة رائدة لممارسة النشاطات الرياضية والعائلية، عبر مرافق مبتكرة وجذابة تُلبي احتياجات مجتمعنا المتنوعة».
وتقع الحديقة في موقع استراتيجي بالقرب من تقاطع شارع الخليج العربي مع شارع طنب الصغرى، ما يتيح لسكان العاصمة وزوارها سهولة الوصول إلى مساحة مجتمعية مخصصة للصحة واللياقة البدنية ومتاحة للجميع.
من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة «أكسجين الإمارات»، عادل آل علي: «يسعدنا أن نكون شريكاً استراتيجياً لدائرة البلديات والنقل، في إعادة تطوير حديقة الخليج العربي، من خلال تحديث مرافقها والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة، ونسعى إلى توفير مساحة تُمكّن أفراد المجتمع من مختلف الأعمار من الحفاظ على نشاطهم البدني، ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاء، خلال العام الجاري، على أن يكتمل المشروع بحلول عام 2028».

دائرة البلديات والنقل
الإمارات
أبوظبي
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