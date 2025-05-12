بدء تنفيذ المرحلة الثانية من «جسور أمل القابضة» لتمكين أصحاب الهمم

القاهرة (وام)

وقَّعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج «جسور أمل القابضة»، برعاية شركة «القابضة» ADQ، في إطار تعزيز الشراكات الإقليمية الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

تتضمن الاتفاقية بنوداً عدة، من أبرزها تفعيل برنامج «جسور أمل القابضة» في المدن ومراكز الشباب المصرية، وإطلاق قوافل طبية متخصصة، وتقديم تقارير دورية مشتركة لقياس أثر البرنامج، كما ستُشرف المؤسسة من خلالها على الجوانب الفنية والتدريبية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والاستدامة في التنفيذ.

شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ووقَّعها عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وإيهاب بشير، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة المصرية.