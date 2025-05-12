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علوم الدار

تخريج 170 منتسباً من دورات التأهيل الشرطي بأبوظبي

الخريجون فى صورة جماعية (من المصدر)
13 مايو 2025 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 170 منتسباً من دورة التأهيل الشرطي والأمني رقم 44، من بينهم 10 منتسبين من مكتب الضبط القضائي ضمن التعاون المشترك بين الجهتين، وأقيم حفل التخريج في مبنى إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
وهنأ اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الخريجين بانضمامهم لمنظومة العمل الشرطي والأمني، مؤكداً حرص واهتمام القيادة بالارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
حضر حفل التخريج العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي، نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من الضباط وممثلي الجهات الحكومية.
وأكد العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها بالمعرفة والتدريب ومتابعة المستجدات التطويرية التي تعزز دورهم وجهودهم في تحقيق أهدافها نحو استدامة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في المجتمع.
وجرى خلال الحفل عرض فيديو، تضمن البرامج والدورات التي خضع لها المنتسبون، كما أدى الخريجون قسم الولاء وعبروا بهذه المناسبة عن سعادتهم وفخرهم لالتحاقهم بالمؤسسة الأمنية والشرطية، وإنجازهم لمتطلبات التخرج الأكاديمية والتدريبية.

الإمارات
شرطة أبوظبي
أبوظبي
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية
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