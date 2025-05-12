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علوم الدار

حمدان ومكتوم بن محمد يحضران أفراح آل مكتوم

حمدان ومكتوم بن محمد يحضران أفراح آل مكتوم
12 مايو 2025 22:11

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة زفاف نجله الشيخ مكتوم بن بطي بن مكتوم آل مكتوم على كريمة الشيخ مكتوم بن محمد بن حشر آل مكتوم.

كما حضر حفل الاستقبال، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

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وهنأ سموهم العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

المصدر: وام
حمدان بن محمد بن راشد
دبي
حفل الاستقبال
أفراح آل مكتوم
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