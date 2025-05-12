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علوم الدار

حاكم أم القيوين يحضر أفراح آل مكتوم

حاكم أم القيوين يحضر أفراح آل مكتوم
12 مايو 2025 22:31

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بمناسبة زفاف نجله الشيخ مكتوم على كريمة الشيخ مكتوم بن محمد بن حشر آل مكتوم. 
كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين. 
وبارك صاحب السمو حاكم أم القيوين والشيوخ للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

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المصدر: وام
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حاكم أم القيوين
أفراح آل مكتوم
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