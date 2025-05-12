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علوم الدار

طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD

طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD
12 مايو 2025 23:14

استعرض سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع الدكتورة ليزا سو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD، التوجهات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال سموه، على منصة «إكس»: «استعرضت مع الدكتورة ليزا سو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD التوجهات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، والدور المحوري للبنى التحتية الحاسوبية في تشكيل مستقبل التكنولوجيا».
وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «بحثنا فرص التعاون التي تنسجم مع التزامنا المشترك بالابتكار، والمرونة الرقمية، والتقدم التكنولوجي».
وختم سموه «الشراكات الاستراتيجية مع الشركات التقنية الرائدة ركيزة أساسية في تعزيز التقدم التكنولوجي بما يدعم التنمية والازدهار الإقليمي والعالمي».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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