طحنون بن زايد يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD

استعرض سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع الدكتورة ليزا سو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD، التوجهات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال سموه، على منصة «إكس»: «استعرضت مع الدكتورة ليزا سو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD التوجهات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، والدور المحوري للبنى التحتية الحاسوبية في تشكيل مستقبل التكنولوجيا».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «بحثنا فرص التعاون التي تنسجم مع التزامنا المشترك بالابتكار، والمرونة الرقمية، والتقدم التكنولوجي».

وختم سموه «الشراكات الاستراتيجية مع الشركات التقنية الرائدة ركيزة أساسية في تعزيز التقدم التكنولوجي بما يدعم التنمية والازدهار الإقليمي والعالمي».

استعرضت مع الدكتورة ليزا سو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMD التوجهات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، والدور المحوري للبنى التحتية الحاسوبية في تشكيل مستقبل التكنولوجيا، وبحثنا فرص التعاون التي تنسجم مع التزامنا المشترك بالابتكار، والمرونة الرقمية، والتقدم… pic.twitter.com/uUraZuJwjR — Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan (@hhtbzayed) May 12, 2025