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عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إيران

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية إيران
12 مايو 2025 23:18

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة كما تطرقا إلى مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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وتناول سموه، خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني، مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية هذه الخطوة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وصون السلم والأمن الدوليين.

حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
عباس عراقجي
وزير خارجية
إيران
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