"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر منصة إكس، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.9 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20.9 درجة مئوية في مزيرعة (منطقة الظفرة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

The lowest temperature recorded over the country today morning is 20.9°C in Mezaira (Al Dhafra Region) at 05:45 UAE Local time. pic.twitter.com/QRpZf1DQIa

— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) May 13, 2025