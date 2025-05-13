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انطلاق القمة الشرطية العالمية في دبي

انطلاق القمة الشرطية العالمية 2025 في دبي
13 مايو 2025 13:58

انطلقت اليوم فعاليات القمة الشرطية العالمية لعام 2025، بمشاركة رفيعة من أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والخبراء من مختلف دول العالم، وتستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتناول القمة، التي تُعقد تحت شعار "تصميم المستقبل القادم من العمل الشرطي"، التحديات الأمنية الحديثة، بمشاركة أكثر من 300 متحدث وخبير دولي، وسط توقعات بنمو الحضور بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي.

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وتناقش القمة في دورتها الحالية مجموعة من المحاور الحيوية المرتبطة بمستقبل العمل الشرطي، تشمل الأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمليات الشرطية، إلى جانب قضايا السلامة المجتمعية والتحديات الأمنية المستجدة، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل أفضل الممارسات بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون حول العالم.

المصدر: وام
القمة الشرطية العالمية
دبي
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