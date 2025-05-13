مستشفى مدينة زايد ينقذ حياة مريض تعرّض لنوبة قلبية حادة

نجح مستشفى مدينة زايد التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 31 عاماً تعرّض لنوبة قلبية حادة.

وأسهمت الاستجابة السريعة من قبل فريق طب القلب بما في ذلك عمليات الإنعاش المتعددة والتدخل الفوري في الشريان التاجي في إنقاذ حياة المريض، ما يبرز الكفاءات والقدرات المتقدمة التي يمتلكها المستشفى في إدارة الحالات الطارئة المعقدة لأمراض القلب.

وكان المريض وصل إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة زايد وهو يعاني من ألم شديد في الصدر، وقد خضع لتخطيط كهربائية القلب الذي كشف بدوره عن إصابته باحتشاء عضلة القلب الأمامي الواسع النطاق وهي حالة تهدد الحياة حيث يفقد جزءاً كبيراً من الجدار الأمامي للقلب إمداد الدم والأكسجين بسبب انسداد الشريان.

وخلال إجراء القسطرة العاجلة، توقف قلب المريض عن النبض عدة مرات، ونجح فريق الاستجابة السريعة في المستشفى في إجراء عمليات إنعاش متعددة وفتح الشريان التاجي المسدود واستعادة تدفق الدم الطبيعي إلى القلب.

وأكد الدكتور حازم حمزات، استشاري أمراض القلب في مستشفى مدينة زايد، أن هذه الحالة تظهر مدى حاجة الأفراد الذين يواجهون أي أعراض وصفية لحدوث النوبة القلبية مثل ألم في الصدر أو انزعاج وشعور بعدم الارتياح في الصدر، إلى ضرورة طلب الرعاية الطبية الطارئة بشكل فوري.

وأضاف أن لعامل الوقت دور أساسي في مثل هذه الحالات، لافتا إلى أن فريق المستشفى تمكن باستخدام تجهيزات طبية متقدمة من إنقاذ حياة هذا المريض، الأمر الذي يعبر عن التزام مستشفيات الظفرة بتوفير أعلى مستوى من الرعاية المخصصة لأمراض القلب وضمان حصول كل مريض على العلاج الفعال في الوقت المناسب ومن دون أي تأخير.

