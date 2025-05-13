شرطة دبي تستعرض في القمة الشرطية أحدث ابتكاراتها التقنية في الأمن والسلامة

استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال القمة الشرطية العالمية التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، عدداً من أحدث ابتكاراتها التقنية في مجالات الأمن والسلامة، شملت الزورق الذكي "هداد" التابع لمركز شرطة الموانئ، وأحدث أنظمة الدعم الفني المستخدمة ضمن وحدات التفتيش الأمني K9.

وأكد العقيد علي عبد الله النقبي مدير مركز شرطة الموانئ، إن الزورق "هداد" يُعد من أبرز المشاريع التقنية التي تبنتها شرطة دبي، ويعكس توجهها نحو تسخير الذكاء الاصطناعي والحلول المتقدمة لدعم الأمن البحري، تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

وأوضح أن الزورق يتميز بعدد من الخصائص الذكية، ويعد من الآليات الحديثة التي تم إدراجها ضمن منظومة المركز، حيث يسهم في تعزيز الأمن والسلامة البحرية في إمارة دبي، ويؤكد مكانة المركز كجهة شرطية متخصصة وفريدة من نوعها إقليمياً.

وبيّن أن الزورق يعمل بتقنيات متطورة تشمل التحكم الذاتي وعن بُعد، ويمكن برمجته عبر الأقمار الصناعية لتنفيذ مهام دورية واستكشافية بشكل مستقل، مثل رصد التحركات المشبوهة، والتعرف على الأجسام أو الأشخاص المطلوبين، وتحرير المخالفات عبر قراءة أرقام الوسائل البحرية، خاصة تلك التي تنتهك القوانين أو تتواجد في مناطق محمية.

وأضاف أن "هداد" مزوّد بأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تتيح له العمل على مدار الساعة، مع قدرة على تخزين وتحليل البيانات تلقائياً، ما يجعله أداة فعّالة في دعم الأمن البحري، خصوصاً في الظروف الجوية الصعبة مثل ارتفاع الموج أو شدة الحرارة والرطوبة.

وأشار إلى أن الزورق في المرحلة الرابعة من التجارب التشغيلية، حيث تتطلع شرطة إلى إدماج المزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية ضمن المشروع، مؤكداً أن "هداد" يُعد مكمّلاً للعنصر البشري، ويخضع للمتابعة من غرفة العمليات البحرية التابعة للمركز، التي تراقب الأحداث البحرية لحظة بلحظة وتستجيب لأي طارئ.

وأكد المقدم صلاح خليفة فاضل المزروعي مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في الإدارة العامة لأمن الهيئات والطوارئ بشرطة دبي، لـ "وام"، أن الإدارة أدخلت تقنيات متقدمة لدعم مهام وحدات الكلاب البوليسية، منها الكاميرات الذكية المرتبطة بالمدربين، والحواجز الذكية، وأجهزة تتبع المواقع (GPS)، ما يُسهم في رفع كفاءة التدريب والجاهزية الميدانية.

وأوضح أن هذه التقنيات تتيح للمدرب مراقبة أداء الكلب بدقة، وتحليل البيانات باستخدام أنظمة ذكية متطورة، مشيراً إلى أن إدارة التفتيش الأمني تُعد جهة تخصصية تحظى باهتمام كبير من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، وتعمل وفق أعلى المعايير المهنية والتقنية.

وأشار إلى أن فرق K9 نفذت سلسلة من المشاركات الدولية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، شملت مهام في قطر وتركيا والمغرب وليبيا وفرنسا، ضمن جهود وزارة الداخلية وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ما أسهم في تبادل الخبرات ورفع كفاءة الفرق.

وأكد أن الإدارة تولي اهتماماً متوازناً بالجوانب التقنية والصحية للكلاب البوليسية، وتعتمد برامج تدريبية حديثة تواكب التطورات العالمية، مشيرا إلى مشاركة شرطة دبي في "معرض الكلاب البوليسية الدولي" في أبريل الماضي، واستعدادها للمشاركة في نسخة 2026 على مستوى دول الخليج، إلى جانب مشاركاتها المستمرة في الفعاليات والمعارض الأمنية داخل الدولة.

